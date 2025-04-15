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Генсек НАТО после визита в Одессу пообещал продолжать поддержку Украины

Ведомости

Поддержка Украины со стороны НАТО останется неизменной. Об этом сообщил в соцсети X генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Поддержка НАТО непоколебима. Мы продолжим помогать Украине», – написал Рютте по итогам визита в Одессу.

Президент Украины Владимир Зеленский, который сопровождал Рютте, в своем Telegram-канале сообщил, что на встрече с генсекретарем обсуждались вопросы безопасности страны. В частности, республика рассчитывает на реализацию договоренностей по противовоздушной обороне с партнерами в Европе и США. Зеленский отметил, что Киев не просто просит поставить американские системы Patriot, а готов их купить. Президент также сообщил, что Великобритания, Франция и другие страны НАТО уже активно готовят основу для «контингента безопасности» на Украине.

Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. Кремль также считает неприемлемым размещение воинских контингентов стран, которые входят в НАТО, на территории Украины, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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