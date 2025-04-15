Генсек НАТО после визита в Одессу пообещал продолжать поддержку Украины
Поддержка Украины со стороны НАТО останется неизменной. Об этом сообщил в соцсети X генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
«Поддержка НАТО непоколебима. Мы продолжим помогать Украине», – написал Рютте по итогам визита в Одессу.
Президент Украины Владимир Зеленский, который сопровождал Рютте, в своем Telegram-канале сообщил, что на встрече с генсекретарем обсуждались вопросы безопасности страны. В частности, республика рассчитывает на реализацию договоренностей по противовоздушной обороне с партнерами в Европе и США. Зеленский отметил, что Киев не просто просит поставить американские системы Patriot, а готов их купить. Президент также сообщил, что Великобритания, Франция и другие страны НАТО уже активно готовят основу для «контингента безопасности» на Украине.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. Кремль также считает неприемлемым размещение воинских контингентов стран, которые входят в НАТО, на территории Украины, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.