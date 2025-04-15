Генсек НАТО после визита в Одессу пообещал продолжать поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, который сопровождал Рютте, в своем Telegram-канале сообщил, что на встрече с генсекретарем обсуждались вопросы безопасности страны. В частности, республика рассчитывает на реализацию договоренностей по противовоздушной обороне с партнерами в Европе и США. Зеленский отметил, что Киев не просто просит поставить американские системы Patriot, а готов их купить. Президент также сообщил, что Великобритания, Франция и другие страны НАТО уже активно готовят основу для «контингента безопасности» на Украине.