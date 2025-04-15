Путин: будем продолжать развитие социнфраструктуры Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин представил президенту спортивный комплекс «Юность» в городе Докучаевске, который был открыт после капремонта. По словам Пушилина, обновленный объект стал важным шагом в развитии массового спорта. Для самого города, долгое время находившегося под обстрелами, его открытие – это особенно значимое событие.