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Путин: будем продолжать развитие социнфраструктуры Донбасса

Ведомости

Социальная инфраструктура Донбасса продолжит развиваться при поддержке властей. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.

Глава ДНР Денис Пушилин представил президенту спортивный комплекс «Юность» в городе Докучаевске, который был открыт после капремонта. По словам Пушилина, обновленный объект стал важным шагом в развитии массового спорта. Для самого города, долгое время находившегося под обстрелами, его открытие – это особенно значимое событие.

«Восстановленный спорткомплекс будет являться точкой притяжения для жителей самого города и близлежащих населенных пунктов», – пояснил Пушилин.

Президент обратил внимание главы ДНР на необходимость регулярного обслуживания соцобъекта, чтобы тот не пришел в упадок.

Путин также пообщался с руководителем спортивного комплекса «Юность» Викторией Дяговец. Он поинтересовался, каких удобств или ресурсов не хватает объекту. Дяговец рассказала, что ремонт значительно преобразил комплекс, поскольку здание не обновлялось с 1972 г.

Президент уточнил количество жителей, проживающих в шаговой доступности от спорткомплекса. По словам Дяговец, в Докучаевске проживает более 20 000 человек, а «Юность» является единственным объектом такого уровня в городском округе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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