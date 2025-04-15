Путин: будем продолжать развитие социнфраструктуры Донбасса
Социальная инфраструктура Донбасса продолжит развиваться при поддержке властей. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.
Глава ДНР Денис Пушилин представил президенту спортивный комплекс «Юность» в городе Докучаевске, который был открыт после капремонта. По словам Пушилина, обновленный объект стал важным шагом в развитии массового спорта. Для самого города, долгое время находившегося под обстрелами, его открытие – это особенно значимое событие.
«Восстановленный спорткомплекс будет являться точкой притяжения для жителей самого города и близлежащих населенных пунктов», – пояснил Пушилин.
Президент обратил внимание главы ДНР на необходимость регулярного обслуживания соцобъекта, чтобы тот не пришел в упадок.
Путин также пообщался с руководителем спортивного комплекса «Юность» Викторией Дяговец. Он поинтересовался, каких удобств или ресурсов не хватает объекту. Дяговец рассказала, что ремонт значительно преобразил комплекс, поскольку здание не обновлялось с 1972 г.
Президент уточнил количество жителей, проживающих в шаговой доступности от спорткомплекса. По словам Дяговец, в Докучаевске проживает более 20 000 человек, а «Юность» является единственным объектом такого уровня в городском округе.