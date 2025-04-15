Рютте: членство Украины в НАТО не будет частью мирного соглашения
Членство Украины в НАТО не будет частью мирного соглашения, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью украинскому телеканалу «Мы Украина».
Он отметил, что Киеву никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирных переговоров. «Но когда речь идет о будущем членстве Украины в НАТО, то решения, принятые на Вашингтонском саммите [в 2024 г.], не изменены», – заявил Рютте, подтвердив тем самым, что членство Украины в НАТО остается на повестке дня.
Ранее генсек НАТО писал в соцсети Х, что поддержка Украины со стороны НАТО останется неизменной.
Президент Украины Владимир Зеленский, который сопровождал Рютте, сообщил, что на встрече с генсекретарем обсуждались вопросы безопасности страны. В частности, республика рассчитывает на реализацию договоренностей по противовоздушной обороне с партнерами в Европе и США. Президент также сообщил, что Великобритания, Франция и другие страны НАТО уже активно готовят основу для «контингента безопасности» на Украине.