Рютте: членство Украины в НАТО не будет частью мирного соглашения

Он отметил, что Киеву никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирных переговоров. «Но когда речь идет о будущем членстве Украины в НАТО, то решения, принятые на Вашингтонском саммите [в 2024 г.], не изменены», – заявил Рютте, подтвердив тем самым, что членство Украины в НАТО остается на повестке дня.