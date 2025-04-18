Вице-премьер КНР назвал сотрудничество с РФ важным для энергобезопасности в мире
Энергетическое сотрудничество Москвы и Пекина – значимая основа практического взаимодействия держав и позитивная сила в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в ходе встречи с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилевым.
«В последние годы объем торговли энергоресурсами между Китаем и Россией составляет более трети от общего объема двусторонней торговли», – сказал Дин (цитата по ТАСС).
Китайский вице-премьер отметил продвижение крупных проектов и непрерывное расширение областей взаимодействия. По его словам, это создает мощную поддержку дальнейшему развитию партнерства и стратегического сотрудничества между КНР и РФ.
17 апреля Минэнерго также сообщало, что Цивилев в рамках рабочего визита в КНР провел переговоры с руководителем Госэнергоуправления КНР Ван Хунчжи. Темами для обсуждения стали перспективы расширения поставок российских энергоресурсов в Китай, итоги по поставкам российского природного газа, возможность реализации совместных СПГ проектов, а также сотрудничество в угольной сфере. По словам Цивилева, Китай – крупнейший партнер России на международном энергетическом рынке.