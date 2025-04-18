Вице-премьер КНР назвал сотрудничество с РФ важным для энергобезопасности в мире

17 апреля Минэнерго также сообщало, что Цивилев в рамках рабочего визита в КНР провел переговоры с руководителем Госэнергоуправления КНР Ван Хунчжи. Темами для обсуждения стали перспективы расширения поставок российских энергоресурсов в Китай, итоги по поставкам российского природного газа, возможность реализации совместных СПГ проектов, а также сотрудничество в угольной сфере. По словам Цивилева, Китай – крупнейший партнер России на международном энергетическом рынке.