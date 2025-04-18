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/ Политика

Хассетт: Трамп рассматривает возможность увольнения главы ФРС Пауэлла

Ведомости

Президент США Дональд Трамп совместно со своей командой продолжает изучать возможность увольнения главы американской Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор) Джерома Пауэлла. Об этом заявил журналистам директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Президент и его команда продолжат изучать это», – приводит его слова агентство Reuters.

17 апреля Трамп в Truth Social заявил, что Пауэлл должен был снизить ключевую ставку уже давно. Президент США призвал его уйти в отставку. По его мнению, глава ФРС сделал безалаберное заявление, в то время как цены на нефть падают, цены на продукты снижаются, а США богатеют на пошлинах.

За день до этого Пауэлл в ходе выступления в Экономическом клубе Чикаго предупредил, что объявленные Трампом пошлины с большой вероятностью негативно отразятся на уровне инфляции. Он уточнил, что тарифы могут отдалить американскую экономику от целевых показателей.

2 апреля Трамп объявил о введении тарифов на товары из 183 стран и территорий. Президент США пока приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней и снизил базовую пошлину для всех стран до 10%. Поблажек лишился только Китай, который ввел в отношении США ответные тарифы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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