Хассетт: Трамп рассматривает возможность увольнения главы ФРС Пауэлла

17 апреля Трамп в Truth Social заявил, что Пауэлл должен был снизить ключевую ставку уже давно. Президент США призвал его уйти в отставку. По его мнению, глава ФРС сделал безалаберное заявление, в то время как цены на нефть падают, цены на продукты снижаются, а США богатеют на пошлинах.