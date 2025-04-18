Хассетт: Трамп рассматривает возможность увольнения главы ФРС Пауэлла
Президент США Дональд Трамп совместно со своей командой продолжает изучать возможность увольнения главы американской Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор) Джерома Пауэлла. Об этом заявил журналистам директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
17 апреля Трамп в Truth Social заявил, что Пауэлл должен был снизить ключевую ставку уже давно. Президент США призвал его уйти в отставку. По его мнению, глава ФРС сделал безалаберное заявление, в то время как цены на нефть падают, цены на продукты снижаются, а США богатеют на пошлинах.
За день до этого Пауэлл в ходе выступления в Экономическом клубе Чикаго предупредил, что объявленные Трампом пошлины с большой вероятностью негативно отразятся на уровне инфляции. Он уточнил, что тарифы могут отдалить американскую экономику от целевых показателей.
2 апреля Трамп объявил о введении тарифов на товары из 183 стран и территорий. Президент США пока приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней и снизил базовую пошлину для всех стран до 10%. Поблажек лишился только Китай, который ввел в отношении США ответные тарифы.