Дмитриев: пасхальное перемирие является шагом к миру
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, является шагом к миру, считает глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Путин объявил пасхальное перемирие в ходе встречи с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым 19 апреля. Остановка боев продлится с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.
Глава государства отметил, что Москва «исходит из того, что украинская сторона последует нашему примеру». Вместе с тем, он приказывает российским войскам быть готовыми к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника и «любых его агрессивных действий».
В прошлом году перемирие в честь христианского праздника Пасхи не объявлялось. 19 декабря 2024 г. Путин заявил, что длительный период перемирия с Украиной даст возможности ВСУ заняться подготовкой и укреплением личного состава.
Перемирие, приуроченное к религиозному празднику, объявлялось в 2023 г. Тогда Россия организовала рождественское перемирие в январе. С предложением об этом выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.