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/ Политика

Дмитриев: пасхальное перемирие является шагом к миру

Ведомости

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, является шагом к миру, считает глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Россия объявила об одностороннем пасхальном перемирии. Еще один шаг к миру», – написал он в X.

Путин объявил пасхальное перемирие в ходе встречи с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым 19 апреля. Остановка боев продлится с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.

Глава государства отметил, что Москва «исходит из того, что украинская сторона последует нашему примеру». Вместе с тем, он приказывает российским войскам быть готовыми к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника и «любых его агрессивных действий».

В прошлом году перемирие в честь христианского праздника Пасхи не объявлялось. 19 декабря 2024 г. Путин заявил, что длительный период перемирия с Украиной даст возможности ВСУ заняться подготовкой и укреплением личного состава.

Перемирие, приуроченное к религиозному празднику, объявлялось в 2023 г. Тогда Россия организовала рождественское перемирие в январе. С предложением об этом выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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