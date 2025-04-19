МИД Омана раскрыл детали переговоров США и Ирана
Вашингтон и Тегеран обсуждают сохранение возможности для развития мирной ядерной энергетики. Об этом сообщили в МИД Омана, передает ТАСС.
Стороны намерены достичь отказа от ядерных программ и снятия санкций с Тегерана, отмечается в заявлении. Соглашение, обсуждаемое на консультациях, должно сохранить возможности Ирана для развития мирной ядерной энергетики.
19 апреля состоялся второй раунд ирано-американский переговоров по ядерной проблеме. Он прошел в Риме в резиденции посла Омана в Риме. Консультации, как и при первой встрече, прошли в формате непрямого диалога – делегации находились в разных залах, а посредником выступил Оман.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что представители Ирана и США согласовали в ходе второго раунда переговоров в Риме принципы и цели будущего соглашения по иранской ядерной программе.
11 апреля замглавы иранского МИДа по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран и Вашингтон договорятся по итогам переговоров в Омане в случае, если отказ Ирана от ядерной программы будет единственным условием. Он говорил, что Тегеран «настойчиво повторяет, что нас не интересует ядерное оружие».