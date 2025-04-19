МИД Омана раскрыл детали переговоров США и Ирана

11 апреля замглавы иранского МИДа по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран и Вашингтон договорятся по итогам переговоров в Омане в случае, если отказ Ирана от ядерной программы будет единственным условием. Он говорил, что Тегеран «настойчиво повторяет, что нас не интересует ядерное оружие».