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Лавров: «коалиция желающих» хочет ощутить собственное превосходство

Ведомости

Европейская «коалиция желающих» стремится к собственному превосходству и способности решать так, как ей хочется. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Они же в своем названии не сказали, желающих чего, видимо, желающих того самого ощущения собственного превосходства, собственной способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь, вообще игнорируя мнение других», – отметил Лавров.

По его мнению, это связано с тенденцией возрождения нацистских взглядов, но «с Россией таким языком разговаривать не надо». Европейские политики, которые выкрикивают воинственные лозунгив отношении Москвы, понимают, что если будут соблюдать то, что обещали во время выборов, у них не выйдет сделать свою карьеру. Именно поэтому они цепляются за власть через эпатажную враждебность, подчеркнул глава МИД РФ.

27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» – группы стран, обсуждающих возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нем принимали участие несколько лидеров стран-членов Евросоюза и Канады.

17 апреля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что развертывание войск «коалиции желающих» на Украине чревато жертвами. По его словам, украинские представители прибыли в столицу Франции для переговоров с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько «европейских гробов они будут готовы принять» в случае отправки европейских военнослужащих на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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