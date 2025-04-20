Лавров: «коалиция желающих» хочет ощутить собственное превосходство

По его мнению, это связано с тенденцией возрождения нацистских взглядов, но «с Россией таким языком разговаривать не надо». Европейские политики, которые выкрикивают воинственные лозунгив отношении Москвы, понимают, что если будут соблюдать то, что обещали во время выборов, у них не выйдет сделать свою карьеру. Именно поэтому они цепляются за власть через эпатажную враждебность, подчеркнул глава МИД РФ.