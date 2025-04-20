Лавров: «коалиция желающих» хочет ощутить собственное превосходство
Европейская «коалиция желающих» стремится к собственному превосходству и способности решать так, как ей хочется. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Они же в своем названии не сказали, желающих чего, видимо, желающих того самого ощущения собственного превосходства, собственной способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь, вообще игнорируя мнение других», – отметил Лавров.
По его мнению, это связано с тенденцией возрождения нацистских взглядов, но «с Россией таким языком разговаривать не надо». Европейские политики, которые выкрикивают воинственные лозунгив отношении Москвы, понимают, что если будут соблюдать то, что обещали во время выборов, у них не выйдет сделать свою карьеру. Именно поэтому они цепляются за власть через эпатажную враждебность, подчеркнул глава МИД РФ.
27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» – группы стран, обсуждающих возможность развертывания миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня. В нем принимали участие несколько лидеров стран-членов Евросоюза и Канады.
17 апреля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что развертывание войск «коалиции желающих» на Украине чревато жертвами. По его словам, украинские представители прибыли в столицу Франции для переговоров с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько «европейских гробов они будут готовы принять» в случае отправки европейских военнослужащих на Украину.