Путин на предстоящей неделе проведет заседание военно-промышленной комиссии

Встреча состоится на фоне переговоров США и Ирана по ядерной проблеме. Первый раунд консультаций прошел 12 апреля в Омане. Второй раунд переговоров состоялся в Риме 19 апреля. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи уточнил, что во время него представители Ирана и США согласовали принципы и цели будущей сделки по иранской ядерной программе.