Путин на предстоящей неделе проведет заседание военно-промышленной комиссии
Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание военно-промышленной комиссии и встретится с главами муниципальных образований. О планах главы государства сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
У Путина также запланированы международные контакты, включая встречу с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком аль Саидом, который будет находиться в Москве с государственным визитом. Кроме того, в графике президента совещание по экономическим вопросам и совещание с Советом безопасности РФ.
19 апреля Кремль сообщил, что Путин проведет переговоры с султаном Омана 22 апреля. Стороны обсудят основные направления развития российско-оманского сотрудничества, в том числе торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы. Они также затронут актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Встреча состоится на фоне переговоров США и Ирана по ядерной проблеме. Первый раунд консультаций прошел 12 апреля в Омане. Второй раунд переговоров состоялся в Риме 19 апреля. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи уточнил, что во время него представители Ирана и США согласовали принципы и цели будущей сделки по иранской ядерной программе.