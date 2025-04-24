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Король Нидерландов призвал «вооружиться до зубов»

Ведомости

Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что стране необходимо серьезно подготовиться к возможным угрозам и «вооружиться до зубов», чтобы сохранить мир и безопасность. Об этом он сказал в ходе визита на военную базу Бестказерне во Вредепиле, где проходят подготовку украинские военнослужащие, передает NOS.

Монарх отметил, что общество слишком долго воспринимало свободу и стабильность как нечто само собой разумеющееся. По его словам, конфликт на Украине и другие международные проблемы показали, что такие гарантии больше не работают и необходимо быть готовыми к новым вызовам.

Виллем-Александр также подчеркнул важность укрепления оборонной промышленности, которая, по его мнению, должна быть способна снова производить вооружение в условиях военной угрозы. Он также призвал к укреплению европейского лидерства и развитию трансатлантического сотрудничества в целях обеспечения безопасности в регионе.

19 марта Еврокомиссия (ЕК) представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы» (Rearm Europe), которая предусматривает задействование порядка 800 млрд евро до 2030 г. для укрепления обороны стран ЕС. Представительница ЕК Паула Пиньо говорила 21 марта, что план могут переименовать в «Готовность 2030» (Readiness 2030).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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