Король Нидерландов призвал «вооружиться до зубов»
Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что стране необходимо серьезно подготовиться к возможным угрозам и «вооружиться до зубов», чтобы сохранить мир и безопасность. Об этом он сказал в ходе визита на военную базу Бестказерне во Вредепиле, где проходят подготовку украинские военнослужащие, передает NOS.
Монарх отметил, что общество слишком долго воспринимало свободу и стабильность как нечто само собой разумеющееся. По его словам, конфликт на Украине и другие международные проблемы показали, что такие гарантии больше не работают и необходимо быть готовыми к новым вызовам.
Виллем-Александр также подчеркнул важность укрепления оборонной промышленности, которая, по его мнению, должна быть способна снова производить вооружение в условиях военной угрозы. Он также призвал к укреплению европейского лидерства и развитию трансатлантического сотрудничества в целях обеспечения безопасности в регионе.
19 марта Еврокомиссия (ЕК) представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы» (Rearm Europe), которая предусматривает задействование порядка 800 млрд евро до 2030 г. для укрепления обороны стран ЕС. Представительница ЕК Паула Пиньо говорила 21 марта, что план могут переименовать в «Готовность 2030» (Readiness 2030).