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Захарова ответила на призыв актера из Украины бить детей за русский язык

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление украинского актера Богдана Бенюка, который призывал бить детей за использование русского языка. В своем Telegram-канале она назвала такие высказывания неприемлемыми и подчеркнула необходимость денацификации Украины.

«Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», – написала Захарова.

Дипломат указала на абсурдность подобных призывов.

До этого Бенюк в интервью заявил, что украинских детей нужно насильно заставлять отказаться от русского языка, чтобы они «забыли на веки вечные о том, что он есть». Для этого он предлагал удары прутом или бутылкой из-под воды по голове.

В Верховной раде ранее заявили, что запрет русского языка в украинских школах на уроках и переменах противоречит нормам Евросоюза (ЕС). Это касается как учебного процесса, так и общения на переменах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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