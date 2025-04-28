Захарова ответила на призыв актера из Украины бить детей за русский язык
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление украинского актера Богдана Бенюка, который призывал бить детей за использование русского языка. В своем Telegram-канале она назвала такие высказывания неприемлемыми и подчеркнула необходимость денацификации Украины.
«Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», – написала Захарова.
Дипломат указала на абсурдность подобных призывов.
До этого Бенюк в интервью заявил, что украинских детей нужно насильно заставлять отказаться от русского языка, чтобы они «забыли на веки вечные о том, что он есть». Для этого он предлагал удары прутом или бутылкой из-под воды по голове.
В Верховной раде ранее заявили, что запрет русского языка в украинских школах на уроках и переменах противоречит нормам Евросоюза (ЕС). Это касается как учебного процесса, так и общения на переменах.