Вэнс заявил о риске ядерной эскалации в случае затяжного конфликта на Украине

Вэнс отметил, что в американских СМИ существует «странное представление», будто Россия со временем ослабнет, а Украина сможет вернуть свои территории и восстановить ситуацию до уровня, существовавшего до начала боевых действий. По его словам, «это не та реальность, в которой мы живем».