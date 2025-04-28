Вэнс заявил о риске ядерной эскалации в случае затяжного конфликта на Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что затяжной характер конфликта на Украине чреват угрозой ядерной войны. Его слова передает «РИА Новости».
Вэнс отметил, что в американских СМИ существует «странное представление», будто Россия со временем ослабнет, а Украина сможет вернуть свои территории и восстановить ситуацию до уровня, существовавшего до начала боевых действий. По его словам, «это не та реальность, в которой мы живем».
По мнению Вэнса, прекращение боевых действий является единственным способом избежать дальнейшей эскалации.
Президент США Дональд Трамп стремится к установлению постоянного прекращения огня на Украине, заявляли в Белом доме. Там также отмечали, что Трамп испытывает растущее недовольство действиями лидеров обеих сторон.