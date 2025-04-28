Над Курской областью уничтожено 40 беспилотников ВСУ
В период с 20:20 по 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны.
Всего был сбит 51 БПЛА над территорией России. Еще пять дронов сбили над Орловской областью, два – над Крымом, три – над акваторией Черного моря и один над Белгородской областью.
Утром Минобороны сообщало об уничтожении двух украинских БПЛА над Ленинградской областью и еще двух – над Новгородской.
По данным оборонного ведомства, с вечера до утра 28 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских БПЛА. Больше всего было ликвидировано в Брянской области – 102. Девять БПЛА были уничтожены над Крымом, два – над Курской областью. По одному беспилотнику российские военные сбили над Белгородской областью и акваторией Черного моря.