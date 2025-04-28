Над Курской областью уничтожено 40 беспилотников ВСУ

Всего был сбит 51 БПЛА над территорией России. Еще пять дронов сбили над Орловской областью, два – над Крымом, три – над акваторией Черного моря и один над Белгородской областью.



Утром Минобороны сообщало об уничтожении двух украинских БПЛА над Ленинградской областью и еще двух – над Новгородской.