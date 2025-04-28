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Над Курской областью уничтожено 40 беспилотников ВСУ

Ведомости

В период с 20:20 по 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Всего был сбит 51 БПЛА над территорией России. Еще пять дронов сбили над Орловской областью, два – над Крымом, три – над акваторией Черного моря и один над Белгородской областью.

Утром Минобороны сообщало об уничтожении двух украинских БПЛА над Ленинградской областью и еще двух – над Новгородской.

По данным оборонного ведомства, с вечера до утра 28 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских БПЛА. Больше всего было ликвидировано в Брянской области – 102. Девять БПЛА были уничтожены над Крымом, два – над Курской областью. По одному беспилотнику российские военные сбили над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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