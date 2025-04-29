Эстония закроет границу в Нарве для отработки действий при миграционном кризисе

18 января министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что закрытие границы республики с Россией может привести к увеличению потока мигрантов. Ляэнеметс заметил, что если это произойдет, то эстонскому руководству придется учитывать необходимость тратить ресурсы безопасности, что выльется в «очень большие издержки для общества». По его мнению, это неразумно.