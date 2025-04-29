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Эстония закроет границу в Нарве для отработки действий при миграционном кризисе

Ведомости

Эстония с 30 апреля по 2 мая закроет пограничный переход с Россией в Нарве в связи с масштабными учениями, направленными на отработку навыков в условиях миграционного кризиса. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.

ERR напомнила, что с 28 апреля по 2 мая у Нарвы проводятся учения Kilp. Руководитель учений департамента полиции и погранохраны Индрек Пюви уточнил, что 28 апреля в республике уже начали отрабатывать мероприятия по охране объектов. В частности, отрабатывается противодействие проникновению в приграничную зону. С 29 и 30 апреля учения перейдут «в активную фазу».

Для пересечения границы предлагается воспользоваться пограничными пунктами Койдула и Лухамаа.

18 января министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что закрытие границы республики с Россией может привести к увеличению потока мигрантов. Ляэнеметс заметил, что если это произойдет, то эстонскому руководству придется учитывать необходимость тратить ресурсы безопасности, что выльется в «очень большие издержки для общества». По его мнению, это неразумно.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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