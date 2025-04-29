Эстония закроет границу в Нарве для отработки действий при миграционном кризисе
Эстония с 30 апреля по 2 мая закроет пограничный переход с Россией в Нарве в связи с масштабными учениями, направленными на отработку навыков в условиях миграционного кризиса. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
ERR напомнила, что с 28 апреля по 2 мая у Нарвы проводятся учения Kilp. Руководитель учений департамента полиции и погранохраны Индрек Пюви уточнил, что 28 апреля в республике уже начали отрабатывать мероприятия по охране объектов. В частности, отрабатывается противодействие проникновению в приграничную зону. С 29 и 30 апреля учения перейдут «в активную фазу».
Для пересечения границы предлагается воспользоваться пограничными пунктами Койдула и Лухамаа.
18 января министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что закрытие границы республики с Россией может привести к увеличению потока мигрантов. Ляэнеметс заметил, что если это произойдет, то эстонскому руководству придется учитывать необходимость тратить ресурсы безопасности, что выльется в «очень большие издержки для общества». По его мнению, это неразумно.