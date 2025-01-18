В МИД Эстонии оценили идею закрытия границы с Россией
Закрытие эстонско-российской границы может привести к увеличению потока мигрантов, общество начнет нести издержки, заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.
Министра спросили, почему граница между двумя странами остается открытой, когда власти Финляндии при расследовании повреждения подводных кабелей обнаружили следы, предположительно принадлежащие танкеру Eagle S. Финские власти связывают судно с Россией. 30 декабря НАТО решило усилить свое присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии.
«Может ли закрытие границы привести к еще большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем», – сказал Ляэнеметс.
По его словам, если такое произойдет, то властям придется учитывать необходимость тратить ресурсы безопасности, что выльется в «очень большие издержки для общества». «Разумно ли это? Нет, не разумно», – добавил министр.
В январе представитель МИД Мария Захарова предположила, что Запад обвиняет Россию в порче инфраструктуры в Балтийском море, чтобы «любыми средствами» ограничить экспорт российской нефти.