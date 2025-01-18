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В МИД Эстонии оценили идею закрытия границы с Россией

Ведомости

Закрытие эстонско-российской границы может привести к увеличению потока мигрантов, общество начнет нести издержки, заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

Министра спросили, почему граница между двумя странами остается открытой, когда власти Финляндии при расследовании повреждения подводных кабелей обнаружили следы, предположительно принадлежащие танкеру Eagle S. Финские власти связывают судно с Россией. 30 декабря НАТО решило усилить свое присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии.

«Может ли закрытие границы привести к еще большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем», – сказал Ляэнеметс.

По его словам, если такое произойдет, то властям придется учитывать необходимость тратить ресурсы безопасности, что выльется в «очень большие издержки для общества». «Разумно ли это? Нет, не разумно», – добавил министр.

В январе представитель МИД Мария Захарова предположила, что Запад обвиняет Россию в порче инфраструктуры в Балтийском море, чтобы «любыми средствами» ограничить экспорт российской нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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