Власти Финляндии нашли следы Eagle S при расследовании повреждения кабелей

«След заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток [след от волочения] тянется на несколько десятков, если не почти на 100 км», – уточнил Пайл в интервью Yle. В публикации отмечается, что из-за плохих погодных условий исследование морского дна пришлось приостановить.