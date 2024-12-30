Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Власти Финляндии нашли следы Eagle S при расследовании повреждения кабелей

Ведомости

Власти Финляндии при расследовании повреждения подводных кабелей обнаружили следы, предположительно принадлежащие танкеру Eagle S. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление руководителя Национального бюро расследований Финляндии Сами Пайла.

По его словам, длина обнаруженного следа составляет «десятки километров». Пайл добавил, что пока не удалось установить, где именно якорь опустили. Судно Eagle S ходит под флагом Островов Кука, напомнил Bloomberg.

«След заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток [след от волочения] тянется на несколько десятков, если не почти на 100 км», – уточнил Пайл в интервью Yle. В публикации отмечается, что из-за плохих погодных условий исследование морского дна пришлось приостановить.

Власти Финляндии 25 декабря получили от сетевой компании Fingrid информацию о возможном повреждении электрического кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения кабеля в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука.

По данным сервиса мониторинга морского движения Marinetraffic, судно Eagle S замедлило ход после выявления проблем в работе Estlink 2.

26 декабря финская телерадиокомпания Yle сообщила, что погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывают с Россией. 27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о захваченном финнами судне с нефтью, назвав его «узкопрофильным вопросом».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных