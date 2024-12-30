Власти Финляндии нашли следы Eagle S при расследовании повреждения кабелей
Власти Финляндии при расследовании повреждения подводных кабелей обнаружили следы, предположительно принадлежащие танкеру Eagle S. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление руководителя Национального бюро расследований Финляндии Сами Пайла.
По его словам, длина обнаруженного следа составляет «десятки километров». Пайл добавил, что пока не удалось установить, где именно якорь опустили. Судно Eagle S ходит под флагом Островов Кука, напомнил Bloomberg.
«След заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток [след от волочения] тянется на несколько десятков, если не почти на 100 км», – уточнил Пайл в интервью Yle. В публикации отмечается, что из-за плохих погодных условий исследование морского дна пришлось приостановить.
Власти Финляндии 25 декабря получили от сетевой компании Fingrid информацию о возможном повреждении электрического кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения кабеля в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука.
По данным сервиса мониторинга морского движения Marinetraffic, судно Eagle S замедлило ход после выявления проблем в работе Estlink 2.
26 декабря финская телерадиокомпания Yle сообщила, что погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывают с Россией. 27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о захваченном финнами судне с нефтью, назвав его «узкопрофильным вопросом».