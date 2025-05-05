Посол России в Японии: Токио превращается в проводника НАТО в Азии

По его словам, у Москвы нарастают вопросы к тем, кто формирует внешнюю политику Японии. Они пытаются навязать «собственное однобокое и сугубо идеологизированное видение» межгосударственного сотрудничества на пространстве АТР. В первую очередь, через продвижение политизированной и конфронтационной концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Ключевая цель этой концепции, подчеркнул посол, – создание «пула желающих сдерживать» Россию, а также КНР и КНДР, записанных Японией в «главные угрозы своей безопасности».