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Посол России в Японии: Токио превращается в проводника НАТО в Азии

Ведомости

Япония выступает чуть ли не главным проводником Североатлантического альянса в Азии, оправдывая свою политику фактором «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона». Конкретным шагом, подкрепляющим подходы Токио, стало открытие в январе представительства Японии при альянсе, отметил посол России в стране Николай Ноздрев в беседе с «РИА Новости».

По его словам, у Москвы нарастают вопросы к тем, кто формирует внешнюю политику Японии. Они пытаются навязать «собственное однобокое и сугубо идеологизированное видение» межгосударственного сотрудничества на пространстве АТР. В первую очередь, через продвижение политизированной и конфронтационной концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Ключевая цель этой концепции, подчеркнул посол, – создание «пула желающих сдерживать» Россию, а также КНР и КНДР, записанных Японией в «главные угрозы своей безопасности».

«В этом ключе рассматриваем наращивание взаимодействия Японии с Организацией североатлантического договора, которая стремится повысить свою вовлеченность в дела АТР», – сказал Ноздрев.

23 апреля МИД России выразил протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за планов Токио использовать доходы от российских активов для передачи Киеву. МИД РФ заявил, что этот шаг является «фактически соучастием в преступлениях киевского режима и неизбежно повлечет жесткие ответные меры».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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