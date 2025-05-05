Посол России в Японии: Токио превращается в проводника НАТО в Азии
Япония выступает чуть ли не главным проводником Североатлантического альянса в Азии, оправдывая свою политику фактором «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона». Конкретным шагом, подкрепляющим подходы Токио, стало открытие в январе представительства Японии при альянсе, отметил посол России в стране Николай Ноздрев в беседе с «РИА Новости».
По его словам, у Москвы нарастают вопросы к тем, кто формирует внешнюю политику Японии. Они пытаются навязать «собственное однобокое и сугубо идеологизированное видение» межгосударственного сотрудничества на пространстве АТР. В первую очередь, через продвижение политизированной и конфронтационной концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Ключевая цель этой концепции, подчеркнул посол, – создание «пула желающих сдерживать» Россию, а также КНР и КНДР, записанных Японией в «главные угрозы своей безопасности».
«В этом ключе рассматриваем наращивание взаимодействия Японии с Организацией североатлантического договора, которая стремится повысить свою вовлеченность в дела АТР», – сказал Ноздрев.
23 апреля МИД России выразил протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за планов Токио использовать доходы от российских активов для передачи Киеву. МИД РФ заявил, что этот шаг является «фактически соучастием в преступлениях киевского режима и неизбежно повлечет жесткие ответные меры».