Бразильский президент Лула да Силва прилетел в Москву
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. От этом сообщает ТАСС.
27 января по инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор между президентами России и Бразилии. Лидер РФ Владимир Путин и Лула да Силва обсудили актуальные международные вопросы, включая приход к власти администрации президента США Дональда Трампа, ситуацию в БРИКС и пути урегулирования украинского конфликта.
6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 стран. Особое внимание было уделено трем официальным визитам: президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Владимир Путин проведет с 7 по 10 мая более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.
Позже стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит не смогут присутствовать на торжествах в Москве.