Бразильский президент Лула да Силва прилетел в Москву

6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 стран. Особое внимание было уделено трем официальным визитам: президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Владимир Путин проведет с 7 по 10 мая более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.