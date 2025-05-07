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Бразильский президент Лула да Силва прилетел в Москву

Ведомости

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. От этом сообщает ТАСС.

27 января по инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор между президентами России и Бразилии. Лидер РФ Владимир Путин и Лула да Силва обсудили актуальные международные вопросы, включая приход к власти администрации президента США Дональда Трампа, ситуацию в БРИКС и пути урегулирования украинского конфликта.

6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 стран. Особое внимание было уделено трем официальным визитам: президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Владимир Путин проведет с 7 по 10 мая более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.

Позже стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит не смогут присутствовать на торжествах в Москве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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