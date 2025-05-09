Путин назвал походку Фицо спортивной

Лидеры кратко пообщались после торжественного приема от имени президента РФ в честь глав зарубежных делегаций, которые прибыли в Москву на мероприятия 80-летия Победы. Фицо уточнил у Путина, встретятся ли они позже, на что российский президент ответил утвердительно.