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Путин назвал походку Фицо спортивной

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назвал спортивной походку премьер-министра Словакии Роберта Фицо во время их неофициального диалога в Кремле, сообщают «РИА Новости».

Лидеры кратко пообщались после торжественного приема от имени президента РФ в честь глав зарубежных делегаций, которые прибыли в Москву на мероприятия 80-летия Победы. Фицо уточнил у Путина, встретятся ли они позже, на что российский президент ответил утвердительно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что приезд президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад Победы – это акт героизма. Эстония, Латвия и Литва запретили самолету Фицо пролет через свое воздушное пространство. Премьер-министр Словакии прилетел в Россию по южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. Участие в торжествах приняли лидеры и главы правительств свыше 20 стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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