Путин назвал походку Фицо спортивной
Президент РФ Владимир Путин назвал спортивной походку премьер-министра Словакии Роберта Фицо во время их неофициального диалога в Кремле, сообщают «РИА Новости».
Лидеры кратко пообщались после торжественного приема от имени президента РФ в честь глав зарубежных делегаций, которые прибыли в Москву на мероприятия 80-летия Победы. Фицо уточнил у Путина, встретятся ли они позже, на что российский президент ответил утвердительно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что приезд президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад Победы – это акт героизма. Эстония, Латвия и Литва запретили самолету Фицо пролет через свое воздушное пространство. Премьер-министр Словакии прилетел в Россию по южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.
Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. Участие в торжествах приняли лидеры и главы правительств свыше 20 стран.