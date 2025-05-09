США выразили надежду на установление 30-дневного перемирия на Украине
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду на 30-дневное прекращения огня, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Они также обсудили прекращение огня, предложенное президентом [Трампом], 30-дневное перемирие между Россией и Украиной, которое, как мы знаем, поддерживает Европа, и мы надеемся, что обе страны согласятся на него», – сказала Левитт в ходе пресс-брифинга.
Левитт заметила, что разговор состоялся в четверг.
«Президент Зеленский позвонил президенту, чтобы сообщить, что соглашение по критически важным минералам было одобрено украинским парламентом. Я поговорила с президентом [Трампом] об этом звонке. Он сказал, что разговор был очень хорошим и продуктивным», – добавила представитель Белого дома.
В конце апреля президент России Владимир Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лидер Украины Владимир Зеленский инициативу России не поддержал и заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней.
9 мая Трамп призвал РФ и Украину к 30-дневному прекращению огня, пригрозив возможными новыми санкциями в случае нарушения соглашения.