Индия пригрозила Пакистану решительными мерами на нарушение перемирия
Вооруженные силы Индии дают адекватный ответ на нарушения режима прекращения огня со стороны Пакистана. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри, слова которого приводит издание The Indian Express.
«Мы призываем Пакистан предпринять соответствующие шаги для устранения этих нарушений и отнестись к ситуации со всей серьезностью и ответственностью, вооруженные силы несут строгую бдительность», – сказал Мисри.
Мисри призвал Пакистан принять меры для прекращения провокаций и добавил, что индийским военным поручено «решительно пресекать любые повторные атаки».
О перемирии между Индией и Пакистаном было объявлено 10 мая с 17:00 по местному времени. Первым об этом сообщил президент США Дональд Трамп, позднее информацию подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде. Но спустя три часа после вступления соглашения в силу в столице Джамму и Кашмира Сринагаре вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщил главный министр региона Омар Абдулла.
Операция «Синдур», которую Индия начала 7 мая, стала ответом на теракт в Пахалгаме, унесший жизни 26 человек.