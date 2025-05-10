Индия пригрозила Пакистану решительными мерами на нарушение перемирия

О перемирии между Индией и Пакистаном было объявлено 10 мая с 17:00 по местному времени. Первым об этом сообщил президент США Дональд Трамп, позднее информацию подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде. Но спустя три часа после вступления соглашения в силу в столице Джамму и Кашмира Сринагаре вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщил главный министр региона Омар Абдулла.