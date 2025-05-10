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Индия пригрозила Пакистану решительными мерами на нарушение перемирия

Ведомости

Вооруженные силы Индии дают адекватный ответ на нарушения режима прекращения огня со стороны Пакистана. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри, слова которого приводит издание The Indian Express.

«Мы призываем Пакистан предпринять соответствующие шаги для устранения этих нарушений и отнестись к ситуации со всей серьезностью и ответственностью, вооруженные силы несут строгую бдительность», – сказал Мисри.

Мисри призвал Пакистан принять меры для прекращения провокаций и добавил, что индийским военным поручено «решительно пресекать любые повторные атаки».

О перемирии между Индией и Пакистаном было объявлено 10 мая с 17:00 по местному времени. Первым об этом сообщил президент США Дональд Трамп, позднее информацию подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде. Но спустя три часа после вступления соглашения в силу в столице Джамму и Кашмира Сринагаре вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщил главный министр региона Омар Абдулла.

Операция «Синдур», которую Индия начала 7 мая, стала ответом на теракт в Пахалгаме, унесший жизни 26 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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