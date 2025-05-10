МИД КНР: визит Си Цзиньпина в Россию завершился «полным успехом»
Поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию завершилась «полным успехом» и укрепила стратегическое партнерство между Москвой и Пекином. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на брифинге, передает CGTN.
По его словам, визит китайского лидера имел «большое историческое значение» и стал важным вкладом в формирование многополярного мира. Глава китайской дипломатии подчеркнул, что Москва и Пекин подтвердили стремление рассматривать друг друга как приоритетных партнеров и договорились противостоять попыткам подорвать двусторонние отношения.
Си Цзиньпин прибыл в Москву 7 мая. На следующий день он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые продолжались 3,5 часа. Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, в том числе в узком и расширенном форматах, а также подписали ряд документов.