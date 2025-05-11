Песков: Путин сделает содержательное заявление
Президент России Владимир Путин не будет отвечать на вопросы журналистов после праздничных мероприятий, сообщил корреспондент «Ведомостей» со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Глава государства ограничится одним заявлением, которое, по словам Пескова, будет «содержательным». Это связано с «поздним временем».
Заявление для прессы запланировано после торжеств и дипломатических мероприятий, которые прошли в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.