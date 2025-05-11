Истек срок объявленного Путиным ко Дню Победы перемирия
В 0:00 по московскому времени с 10 на 11 мая завершилось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю Дня Победы. Соглашение о прекращении огня, как ранее сообщал Кремль, имело гуманитарный характер.
Москва призывала Киев поддержать инициативу, но украинская сторона отказалась.
Это уже второе краткосрочное перемирие, объявленное российской стороной за месяц. В апреле действовало пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля. По его итогам Минобороны России заявило о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины, несмотря на снижение интенсивности боевых действий. Российская сторона, как подчеркнули в ведомстве, соблюдала условия в полном объеме.