Истек срок объявленного Путиным ко Дню Победы перемирия

Это уже второе краткосрочное перемирие, объявленное российской стороной за месяц. В апреле действовало пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля. По его итогам Минобороны России заявило о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины, несмотря на снижение интенсивности боевых действий. Российская сторона, как подчеркнули в ведомстве, соблюдала условия в полном объеме.