Песков подтвердил завершение предложенного Путиным перемирия ко Дню Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что режим прекращения огня, приуроченный к 80-летию Победы и инициированный Владимиром Путиным, завершен.
Песков подчеркнул, что со стороны Киева реального соблюдения перемирия не было.
В 0:00 мск 11 мая завершилось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю Дня Победы. В Кремле подчеркнули, что соглашение носило гуманитарный характер, но Киев отказался поддержать инициативу.
Это уже второе краткосрочное перемирие, предложенное Москвой за последний месяц – ранее с 19 по 21 апреля действовал режим тишины по случаю Пасхи. Тогда Минобороны РФ заявило о нарушениях со стороны ВСУ, несмотря на общее снижение боевой активности, и отметило, что российская сторона полностью соблюдала договоренности.