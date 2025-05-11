Песков подтвердил завершение предложенного Путиным перемирия ко Дню Победы

Это уже второе краткосрочное перемирие, предложенное Москвой за последний месяц – ранее с 19 по 21 апреля действовал режим тишины по случаю Пасхи. Тогда Минобороны РФ заявило о нарушениях со стороны ВСУ, несмотря на общее снижение боевой активности, и отметило, что российская сторона полностью соблюдала договоренности.