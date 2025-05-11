Ле Пен увидела в действиях Макрона «подготовку к войне»

«У меня уже несколько месяцев есть ощущение, что он на самом деле готовится к войне. Вот где, по сути, кроется двусмысленность в его поведении. Но если он хочет работать ради мира, я думаю, что все пути приветствуются, чтобы положить конец этому конфликту», – сказала она.