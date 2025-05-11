Ле Пен увидела в действиях Макрона «подготовку к войне»
Президент Франции Эммануэль Макрон, судя по его «двусмысленному поведению», готовится к продолжению военного конфликта на Украине. С таким мнением выступила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в ходе визита в Италию, передает BFMTV.
«У меня уже несколько месяцев есть ощущение, что он на самом деле готовится к войне. Вот где, по сути, кроется двусмысленность в его поведении. Но если он хочет работать ради мира, я думаю, что все пути приветствуются, чтобы положить конец этому конфликту», – сказала она.
10 мая Украина и европейские лидеры, среди которых Макрон, предложили России остановить боевые действия на 30 дней с 12 мая и запустить мирные переговоры. Москва в ответ призвала провести встречу в Стамбуле 15 мая, но без прекращения огня.
Макрон назвал предложение президента РФ Владимира Путина о встрече в Турции первым, но недостаточным шагом. По его словам, Путин «ищет выход, но все же хочет выиграть время».
Президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно дать согласие на проведение прямых переговоров с Москвой в Турции. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил о готовности организовать встречу в стране. Госдеп США также сообщил, что с 14 по 16 мая в турецкой Анталье будет находиться госсекретарь США Марко Рубио.