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Ле Пен увидела в действиях Макрона «подготовку к войне»

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон, судя по его «двусмысленному поведению», готовится к продолжению военного конфликта на Украине. С таким мнением выступила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в ходе визита в Италию, передает BFMTV.

«У меня уже несколько месяцев есть ощущение, что он на самом деле готовится к войне. Вот где, по сути, кроется двусмысленность в его поведении. Но если он хочет работать ради мира, я думаю, что все пути приветствуются, чтобы положить конец этому конфликту», – сказала она.

10 мая Украина и европейские лидеры, среди которых Макрон, предложили России остановить боевые действия на 30 дней с 12 мая и запустить мирные переговоры. Москва в ответ призвала провести встречу в Стамбуле 15 мая, но без прекращения огня.

Макрон назвал предложение президента РФ Владимира Путина о встрече в Турции первым, но недостаточным шагом. По его словам, Путин «ищет выход, но все же хочет выиграть время».

Президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно дать согласие на проведение прямых переговоров с Москвой в Турции. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил о готовности организовать встречу в стране. Госдеп США также сообщил, что с 14 по 16 мая в турецкой Анталье будет находиться госсекретарь США Марко Рубио.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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