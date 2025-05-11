Макрон назвал предложение Путина по переговорам недостаточным шагом

10 мая президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских государств после совместной встречи сообщили американскому президенту Дональду Трампу, что Киев готов начать прямые переговоры, писал Axios со ссылкой источники. Это произойдет, если Россия согласится заключить 30-дневное перемирие с 12 мая. После этого Путин во время заявления для прессы в Кремле предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле. Трамп назвал ожидаемое событие «потенциально великим днем для России и Украины».