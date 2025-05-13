National Interest: между Украиной и США произошел разрыв

The National Interest подчеркивает разницу в позициях двух президентов: если Байден выступал защитником Киева и международного порядка, то Трамп начал оказывать давление на Украину, практически не требуя уступок от России. Издание отмечает, что новая администрация руководствуется прежде всего прагматичными, а не моральными соображениями.