National Interest: между Украиной и США произошел разрыв
Переход власти в США от демократа Джо Байдена к республиканцу Дональду Трампу создал новые сложности для украинской дипломатии, сообщает The National Interest.
После напряженных переговоров в Белом доме украинскому руководству во главе с Владимиром Зеленским следовало пересмотреть свою стратегию взаимодействия с Вашингтоном.
Трестон Уит, эксперт консалтинговой компании Insight Forward, отмечает, что Зеленский успешно находил общий язык с администрацией Байдена благодаря общности ценностей. Однако новый кабинет Трампа, сформированный из сторонников доктрины «Америка прежде всего», демонстрирует иной подход.
The National Interest подчеркивает разницу в позициях двух президентов: если Байден выступал защитником Киева и международного порядка, то Трамп начал оказывать давление на Украину, практически не требуя уступок от России. Издание отмечает, что новая администрация руководствуется прежде всего прагматичными, а не моральными соображениями.
28 февраля Зеленский приехал на переговоры с лидером США для подписания соглашения по добыче редкоземельных металлов. В итоге до самих переговоров не дошло, поскольку началась перепалка между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Зеленским, после чего президент Украины покинул Белый дом.