Власти Ливии: операция в Триполи успешно завершена
Военная операция, проведенная в Триполи, «завершилась успешно», заявило министерство обороны «временного правительства национального единства» Ливии. Об этом пишет Al Wasat.
Дополнительные подробности насчет характера операции или ее результатов не приводятся. Отмечается, что, согласно пояснениям ведомства, минобороны «дало указание завершить свой план в регионе для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности». Перед этим министерство сообщило о «полном контроле» над районом Абу-Салим.
В ночь на 13 мая по мск Al Wasat со ссылкой на источники сообщила об убийстве главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. Отмечалось, что он был убит в штабе 444-й бригады военного округа Триполи. Al Mayadeen писала о звуках выстрелов в районах Айн-Зара и Салах-эд-Дин в Триполи. Ливийский МВД призывал местных жителей не выходить из домов из-за продолжающихся столкновений. В Триполи было объявлено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения.