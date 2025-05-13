Власти Ливии: операция в Триполи успешно завершена

В ночь на 13 мая по мск Al Wasat со ссылкой на источники сообщила об убийстве главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. Отмечалось, что он был убит в штабе 444-й бригады военного округа Триполи. Al Mayadeen писала о звуках выстрелов в районах Айн-Зара и Салах-эд-Дин в Триполи. Ливийский МВД призывал местных жителей не выходить из домов из-за продолжающихся столкновений. В Триполи было объявлено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения.