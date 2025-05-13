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В Триполи убит глава службы безопасности при президентском совете

Ведомости

Глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в штабе 444-й бригады военного округа Триполи. Об этом сообщила газета Al Wasat со ссылкой на источники.

Al Mayadeen пишет о звуках выстрелов в районах Айн-Зара и Салах-эд-Дин в ливийской столице. Международный аэропорт Митига приостановил воздушное сообщение. Рейсы перенаправлены в город Мисурата.

МВД Ливии призвало местных жителей не покидать свои дома и не выходить на улицу в связи с продолжающимися столкновениями. В Триполи из-за напряженной обстановки объявлено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Все отделения скорой и неотложной помощи в городе находятся в состоянии повышенной готовности.

После свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 г. Ливия фактически раскололась на две части: запад страны контролирует признанное ООН правительство национального согласия, а восток – Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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