В Триполи убит глава службы безопасности при президентском совете

МВД Ливии призвало местных жителей не покидать свои дома и не выходить на улицу в связи с продолжающимися столкновениями. В Триполи из-за напряженной обстановки объявлено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Все отделения скорой и неотложной помощи в городе находятся в состоянии повышенной готовности.