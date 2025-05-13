В Триполи убит глава службы безопасности при президентском совете
Глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли убит в штабе 444-й бригады военного округа Триполи. Об этом сообщила газета Al Wasat со ссылкой на источники.
Al Mayadeen пишет о звуках выстрелов в районах Айн-Зара и Салах-эд-Дин в ливийской столице. Международный аэропорт Митига приостановил воздушное сообщение. Рейсы перенаправлены в город Мисурата.
МВД Ливии призвало местных жителей не покидать свои дома и не выходить на улицу в связи с продолжающимися столкновениями. В Триполи из-за напряженной обстановки объявлено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Все отделения скорой и неотложной помощи в городе находятся в состоянии повышенной готовности.
После свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 г. Ливия фактически раскололась на две части: запад страны контролирует признанное ООН правительство национального согласия, а восток – Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.