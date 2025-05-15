Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года
Президент Владимир Путин подписал указ, который продлил действие плана обороны России на два года – до 2027 г. План был принят в 2020 г. и был рассчитан на 2021–2025 г.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Подробностей о содержании плана в открытом доступе нет. Известно лишь, что предыдущий аналогичный документ действовал в 2016–2020 гг.
16 декабря 2024 г. Путин выступил на расширенном заседании коллегии министерства обороны, где подчеркнул необходимость дополнительных мер для обеспечения национальной безопасности России и ее партнеров на фоне растущей геополитической напряженности. По его словам, для укрепления обороноспособности страны были созданы Ленинградский и Московский военные округа. Также были сформированы новые части и соединения. Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличена до 1,5 млн военнослужащих.
Глава государства отметил, что процесс переоснащения армии и флота современными образцами вооружений и техники осуществляется ускоренными темпами. На сегодняшний день доля современных вооружений в стратегических ядерных силах достигла 95%. Базовые принципы применения ядерного оружия, закрепленные в обновленных Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, были уточнены.
Кроме того, в войска общего назначения поступают передовые роботизированные комплексы, включая разработки с использованием технологий искусственного интеллекта. Среди них – разведывательные и ударные беспилотники, безэкипажные катера и многофункциональные робототехнические платформы.