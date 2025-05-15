Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года

16 декабря 2024 г. Путин выступил на расширенном заседании коллегии министерства обороны, где подчеркнул необходимость дополнительных мер для обеспечения национальной безопасности России и ее партнеров на фоне растущей геополитической напряженности. По его словам, для укрепления обороноспособности страны были созданы Ленинградский и Московский военные округа. Также были сформированы новые части и соединения. Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличена до 1,5 млн военнослужащих.