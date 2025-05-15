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Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ, который продлил действие плана обороны России на два года – до 2027 г. План был принят в 2020 г. и был рассчитан на 2021–2025 г.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Подробностей о содержании плана в открытом доступе нет. Известно лишь, что предыдущий аналогичный документ действовал в 2016–2020 гг.

16 декабря 2024 г. Путин выступил на расширенном заседании коллегии министерства обороны, где подчеркнул необходимость дополнительных мер для обеспечения национальной безопасности России и ее партнеров на фоне растущей геополитической напряженности. По его словам, для укрепления обороноспособности страны были созданы Ленинградский и Московский военные округа. Также были сформированы новые части и соединения. Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличена до 1,5 млн военнослужащих.

Глава государства отметил, что процесс переоснащения армии и флота современными образцами вооружений и техники осуществляется ускоренными темпами. На сегодняшний день доля современных вооружений в стратегических ядерных силах достигла 95%. Базовые принципы применения ядерного оружия, закрепленные в обновленных Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, были уточнены.

Кроме того, в войска общего назначения поступают передовые роботизированные комплексы, включая разработки с использованием технологий искусственного интеллекта. Среди них – разведывательные и ударные беспилотники, безэкипажные катера и многофункциональные робототехнические платформы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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