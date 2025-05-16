ТАСС: делегации России и Украины взяли паузу в переговорах в Стамбуле
Российская и украинская делегации взяли паузу на переговорах в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что стороны пока не приняли решение, продолжится ли переговорный процесс.
Ранее ТАСС сообщил о завершении встречи переговорщиков России и Украины. Уточнялось, что во время переговоров делегации сторон говорили на русском языке.
Российскую сторону на встрече представляют помощник президента Владимир Мединский, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др.
От Украины на переговорах присутствуют министр обороны Украины Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый замглавы службы внешней разведки Олег Луговский, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.
16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что российские переговорщики находятся на постоянной связи с главой государства Владимиром Путиным. Он получает все данные в режиме онлайн.