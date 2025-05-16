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Делегация России собирается отправиться в Москву из Стамбула 16 мая

Ведомости

Российская делегация планирует отбыть в Москву из Стамбула 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сегодня в Стамбуле прошла встреча делегаций России и Украины. Общение велось в закрытом для прессы формате.

По итогам переговоров помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская делегация довольна их результатом и готова к новым контактам. По его словам, в ходе переговорного процесса Киев запросил встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Москва приняла это к сведению. Мединский также анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 между сторонами в ближайшие дни.

На переговорах Россию представляли Мединский, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов, директор Второго департамента СНГ Алексей Полищук и др.

От Украины во встрече приняли участие министр обороны Украины Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый замглавы службы внешней разведки Олег Луговский, замначальника генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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