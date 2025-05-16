Делегация России собирается отправиться в Москву из Стамбула 16 мая

По итогам переговоров помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская делегация довольна их результатом и готова к новым контактам. По его словам, в ходе переговорного процесса Киев запросил встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Москва приняла это к сведению. Мединский также анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 между сторонами в ближайшие дни.