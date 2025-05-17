Мединский объяснил передачу Крыма Украине политическими интересами Хрущева

В состав России полуостров снова вошел в 2014 г. после проведения референдума, на котором подавляющее большинство его жителей проголосовали за присоединение к РФ. В 2015 г. Генпрокуратура РФ сочла неконституционной передачу Крыма Украине в 1954 г. В марте 2024 г. депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий признать недействительным решение 1954 г. о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР для «очищения правового наследия» России. В пояснительной записке говорится, что проект «направлен на очищение правового наследия РФ как правопродолжателя СССР и РСФСР от ничтожных актов, не имевших правовых оснований, но порождавших беззаконие».