Мединский объяснил передачу Крыма Украине политическими интересами Хрущева
Крым в 1954 г. был передан Украинской ССР для укрепления власти первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в программе «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live».
Крым был включен в состав Украинской ССР 19 февраля 1954 г. Считается, что инициатором передачи был Хрущев, который с 1938 по 1949 г. с небольшим перерывом возглавлял ЦК Компартии Украины, то есть фактически руководил республикой. Одним из объяснений смены «прописки» Крыма была тяжелая экономическая ситуация на полуострове после войны.
«Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК. Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс – это все галиматья», – сказал Мединский (цитата по «РИА Новости»).
В состав России полуостров снова вошел в 2014 г. после проведения референдума, на котором подавляющее большинство его жителей проголосовали за присоединение к РФ. В 2015 г. Генпрокуратура РФ сочла неконституционной передачу Крыма Украине в 1954 г. В марте 2024 г. депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий признать недействительным решение 1954 г. о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР для «очищения правового наследия» России. В пояснительной записке говорится, что проект «направлен на очищение правового наследия РФ как правопродолжателя СССР и РСФСР от ничтожных актов, не имевших правовых оснований, но порождавших беззаконие».