Мэр Бухареста опережает Симиона на выборах в Румынии после обработки 58% голосов
Действующий мэр Бухареста Никушор Дан опережает своего оппонента, лидера крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Николае Симиона во втором туре выборов президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК республики.
По итогам обработки 58,26% бюллетеней Дан набирает 50,99% голосов, а Симион – 49,01%. О возможной победе мэра Бухареста также свидетельствовали первичные данные экзитполов.
Вместе с тем Симион в социальных сетях заранее объявил о своей победе на выборах, заявив, что он якобы опережает Дана на 400 000 голосов. Явка на выборах, как сообщал румынский ЦИК, достигла 64,7%.
18 мая в Румынии проходит второй тур выборов президента. В начале мая Симион одержал победу в первом туре с 40,96% голосов. На втором месте оказался мэр Бухареста, который набрал 20,99%, третье место занял представитель правящей коалиции социал-демократов и либералов Крин Антонеску с результатом 20,07% голосов.