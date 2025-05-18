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Мэр Бухареста опережает Симиона на выборах в Румынии после обработки 58% голосов

Ведомости

Действующий мэр Бухареста Никушор Дан опережает своего оппонента, лидера крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордже Николае Симиона во втором туре выборов президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК республики.

По итогам обработки 58,26% бюллетеней Дан набирает 50,99% голосов, а Симион – 49,01%. О возможной победе мэра Бухареста также свидетельствовали первичные данные экзитполов.

Вместе с тем Симион в социальных сетях заранее объявил о своей победе на выборах, заявив, что он якобы опережает Дана на 400 000 голосов. Явка на выборах, как сообщал румынский ЦИК, достигла 64,7%.

18 мая в Румынии проходит второй тур выборов президента. В начале мая Симион одержал победу в первом туре с 40,96% голосов. На втором месте оказался мэр Бухареста, который набрал 20,99%, третье место занял представитель правящей коалиции социал-демократов и либералов Крин Антонеску с результатом 20,07% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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