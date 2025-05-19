Степашин назвал ошибочным присоединение Западной Украины к СССР

В сентябре 2023 г. президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа» заявлял, что в годы Великой Отечественной войны коллаборанты убили 1,5 млн евреев, проживавших на территории Украины. «Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты <...> как раз бандеровцы и иже с ними», – сказал тогда российский лидер. По его словам, чтобы такое не повторилось, важно демонстрировать, кого нынешнее руководство Украины героизирует сегодня.