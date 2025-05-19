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Степашин назвал ошибочным присоединение Западной Украины к СССР

Ведомости

Присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР было ошибкой, считает бывший премьер-министр Сергей Степашин. Об этом он заявил газете «Аргументы и факты».

Степашин отметил, что в годы Великой Отечественной войны Западная Украина и в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия стали «фрондой» СССР.

«Полицаев, карателей немцы набирали именно оттуда. Кто сжигал Хатынь? Не гитлеровцы, а именно западенцы. Кто убил Николая Николаевича Кузнецова, нашего великого разведчика? Тоже они», – обратил внимание он.

Экс-премьер подчеркнул, что «западенцы» совершенно чужие для российского народа – и по языку, и по культуре, и по религии. По его мнению, эту часть Украины нужно было оставить Польше. Степашин предположил, что тогда поляки, «намучившись с этой заразой», иначе бы вели себя по отношению к России.

В сентябре 2023 г. президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа» заявлял, что в годы Великой Отечественной войны коллаборанты убили 1,5 млн евреев, проживавших на территории Украины. «Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты <...> как раз бандеровцы и иже с ними», – сказал тогда российский лидер. По его словам, чтобы такое не повторилось, важно демонстрировать, кого нынешнее руководство Украины героизирует сегодня.

19 мая «Ведомости» писали, что в 495-страничном сборнике статей членов Совета безопасности России, выпущенном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, более 100 раз встречаются однокоренные с Украиной слова. Многие авторы предупреждали об опасностях от тогдашних противников СССР, которые поддерживают Киев в наши дни. Например, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу написал статью «О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях». В ней он напоминает о возрождении фашизма на Украине и в Прибалтике, где «провозглашаются народными героями преступники, в годы минувшей войны запятнавшие свои руки кровью соотечественников». 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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