Путин заявил об убитых коллаборантами 1,5 млн евреев на Украине в ходе войны
В ходе Великой Отечественной войны коллаборанты убили 1,5 млн евреев, проживавших на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа».
«Это 1,5 млн человек. Женщины, старики, дети, 1,5 млн человек. Если всего за Холокост было уничтожено нацистами 6 млн, то это четверть, 25% жертв <...> Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты <...> как раз бандеровцы и иже с ними», – сказал Путин.
Для неповторения подобного в будущем важно показывать, считает президент, кого нынешнее руководство Украины героизирует сегодня.
Ранее на пленарной сессии ПМЭФа в июне Путин зачитал письма нескольких участников «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена и признана экстремистской в РФ) времен Второй мировой войны, в частности, одного из бандеровцев, который рассказывал о расстреле еврейской семьи. Кроме того, президент заявил, что у него «много друзей-евреев», которые говорят, что президент Украины Владимир Зеленский – «не еврей, это позор еврейского народа».
24 февраля 2022 г. началась спецоперация России на Украине. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.