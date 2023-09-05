Путин заявил об убитых коллаборантами 1,5 млн евреев на Украине в ходе войны

«Это 1,5 млн человек. Женщины, старики, дети, 1,5 млн человек. Если всего за Холокост было уничтожено нацистами 6 млн, то это четверть, 25% жертв <...> Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты <...> как раз бандеровцы и иже с ними», – сказал Путин.