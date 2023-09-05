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Путин заявил об убитых коллаборантами 1,5 млн евреев на Украине в ходе войны

Ведомости

В ходе Великой Отечественной войны коллаборанты убили 1,5 млн евреев, проживавших на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа».

«Это 1,5 млн человек. Женщины, старики, дети, 1,5 млн человек. Если всего за Холокост было уничтожено нацистами 6 млн, то это четверть, 25% жертв <...> Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты <...> как раз бандеровцы и иже с ними», – сказал Путин.

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Для неповторения подобного в будущем важно показывать, считает президент, кого нынешнее руководство Украины героизирует сегодня.

Ранее на пленарной сессии ПМЭФа в июне Путин зачитал письма нескольких участников «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена и признана экстремистской в РФ) времен Второй мировой войны, в частности, одного из бандеровцев, который рассказывал о расстреле еврейской семьи. Кроме того, президент заявил, что у него «много друзей-евреев», которые говорят, что президент Украины Владимир Зеленский – «не еврей, это позор еврейского народа».

24 февраля 2022 г. началась спецоперация России на Украине. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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