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Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его друзья-евреи называют украинского лидера Владимира Зеленского «позором еврейского народа». Об этом российский президент рассказал в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У меня много друзей-евреев с детства, они говорят: “Зеленский не еврей, это позор еврейского народа". Это не шутка, не ирония, понимаете, ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, “последыши” Гитлера», – сказал российский лидер.

Путин напомнил, что в результате холокоста было уничтожено 6 млн евреев. По его словам, 1,5 млн из них погибли от рук бандеровцев на территории Украины.

Затем президент РФ зачитал письма нескольких участников «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена и признана экстремистской в РФ). Путин рассказал, что читал показания одного из бандеровцев, который рассказывал, как повел еврейскую семью на расстрел. «Без комка в горле читать невозможно. <...> Мы сейчас говорим про холокост. Как же это можно отрицать?» – сказал российский лидер.

По словам Путина, никто «не хочет слышать» Россию, поскольку Зеленский является евреем. «Но он своими действиями прикрывает этих уродов, неонацистов», – обратил внимание российский президент.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.

Российские власти также не раз обращали внимание на героизацию предателей нацизма на Украине. В конце мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал символом борьбы Запада против России. Москва не может терпеть киевский режим, который хочет «повторить агрессию нацистской Германии» в отношении России, подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных