Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

Затем президент РФ зачитал письма нескольких участников «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена и признана экстремистской в РФ). Путин рассказал, что читал показания одного из бандеровцев, который рассказывал, как повел еврейскую семью на расстрел. «Без комка в горле читать невозможно. <...> Мы сейчас говорим про холокост. Как же это можно отрицать?» – сказал российский лидер.