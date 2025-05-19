Члены Совбеза более 100 раз упомянули Украину в сборнике статей ко Дню Победы

В статье председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко «Идеология Великой Победы» большое внимание уделяется фигуре Иосифа Сталина. По ее словам, легитимность вождя в глазах большинства советского народа не вызывает сомнений. «Сталина есть за что критиковать, осуждать. Но факт и то, что именно вера в него объединяла советское общество, вселяла в людей уверенность в том, что победа будет за нами», – пишет Матвиенко. Она отмечает, что институт вождя или национального лидера не закреплен в конституциях большинства государств, но он реально присутствует в политической жизни многих стран. «Как показал опыт СССР, других стран, все зависит от конкретной обстановки и политического, управленческого таланта, интеллекта, духовно-нравственных качеств человека, выдвинутого историей на эту роль», – написала спикер СФ.