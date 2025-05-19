Члены Совбеза более 100 раз упомянули Украину в сборнике статей ко Дню Победы

Члены Совбеза более 100 раз упомянули Украину в сборнике статей ко Дню ПобедыПатрушев процитировал поправку в Конституцию, а Матвиенко порассуждала об институте вождя
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вышел сборник статей членов Совета безопасности России, посвященных важнейшим событиям тех лет. Многие авторы проводили параллели с современностью и предупреждали об опасностях, исходящих от тогдашних противников СССР, которые сейчас поддерживают Украину. Слова, однокоренные с Украиной, встречаются в 495-страничном сборнике более 100 раз. «Ведомости» ознакомились с содержанием статей.
Сборник открывается приветственным словом председателя Совбеза, президента России Владимира Путина и закрывается статьей секретаря Совбеза Сергея Шойгу, с 2012 по 2024 г. возглавлявшего Минобороны России. Шойгу также выступил членом редколлегии издания.
Всего в сборнике 35 статей. В основном статьи написаны в соответствии с полномочиями членов Совбеза: к примеру, мэр Москвы Сергей Собянин посвятил свой материал вкладу столицы в победу, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога – истории трудовой доблести Урала, министр обороны Андрей Белоусов – сохранению победных традиций Великой Отечественной войны в условиях спецоперации.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, чья статья «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI» в сборнике опубликована первой после президентской, анонсирует «Нюрнберг 2.0», в ходе которого «будет уместно подсчитать выгоду каждой западной оборонной фирмы, кредитной организации, транспортно-логистической компании и отдельных бизнесменов, которые наживались и наживаются на выращивании «незалежных» монстров и их экономической поддержке». «Убежден, что после победного завершения специальной военной операции правосудие настигнет не только непосредственных исполнителей – главарей киевского режима, но и их хозяев, спонсоров и идейных вдохновителей. И это будет означать окончательный закат лживой системы ценностей англосаксонского мира», – пишет Медведев.
В статье помощника президента России Николая Патрушева «Защита исторической памяти – фундамент российской государственности» упоминается поправка в Конституцию 2020 г., в которой закреплено, что Россия «обеспечивает защиту исторической правды» (ч. 3 ст. 67.1). «Противодействие фальсификации истории является приоритетным направлением деятельности органов публичной власти, организаций и институтов гражданского общества», – пишет Патрушев, который был секретарем Совбеза с 2008 по 2024 г.
Шойгу написал статью «О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях». Он напоминает о возрождении фашизма на Украине и в Прибалтике, где «провозглашаются народными героями преступники, в годы минувшей войны запятнавшие свои руки кровью соотечественников». «Идея вступления Украины в НАТО хоть и отошла на второй план с приходом к власти в США Д. Трампа, но не отвергнута глобалистскими леволиберальными элитами Запада. Она отражает мечту воевавших на стороне нацистской Германии сил об очередном реванше в недалекой перспективе. В этой связи решения Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня», – пишет Шойгу.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, чья статья посвящена правовому регулированию организации обороны, противопоставляет западных лидеров Путину. «Нынешние слабые лидеры обречены один за другим уйти на обочину политической истории. В Великобритании с начала СВО в отставку ушло уже три премьера, в США из избирательной кампании трусливо бежал Байден. Проиграл на выборах Шольц, ушел Трюдо. На очереди Макрон, который не пользуется популярностью среди своих граждан. Нашей стране повезло – у нас сильный лидер, с которым мы проходим через огромное количество вызовов и добиваемся успехов. Владимир Владимирович Путин – преимущество России», – написал Володин. По его словам, «только через достижение целей специальной военной операции могут быть обеспечены безопасность и суверенитет России, а значит, и ее будущее».
В статье председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко «Идеология Великой Победы» большое внимание уделяется фигуре Иосифа Сталина. По ее словам, легитимность вождя в глазах большинства советского народа не вызывает сомнений. «Сталина есть за что критиковать, осуждать. Но факт и то, что именно вера в него объединяла советское общество, вселяла в людей уверенность в том, что победа будет за нами», – пишет Матвиенко. Она отмечает, что институт вождя или национального лидера не закреплен в конституциях большинства государств, но он реально присутствует в политической жизни многих стран. «Как показал опыт СССР, других стран, все зависит от конкретной обстановки и политического, управленческого таланта, интеллекта, духовно-нравственных качеств человека, выдвинутого историей на эту роль», – написала спикер СФ.
Полпреды президента в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах Александр Гуцан и Юрий Трутнев посвятили свои статьи угрозам, исходящим соответственно от Финляндии и Японии. По словам Гуцана, Хельсинки наряду с укреплением военных возможностей (Финляндия вступила в НАТО в 2023 г.) не отказывается «и от подрывных действий, направленных на разжигание сепаратистских настроений в финно-угорских и приграничных регионах Российской Федерации, в первую очередь в Республике Карелия и Ленинградской области». По словам Трутнева, «во внешней политике современной Японии все более проявляются черты экспансионизма и милитаризма, присущего этой стране на протяжении значительной части истории». «Несмотря на документально закрепленные итоги Второй мировой войны, решения Международного военного трибунала для Дальнего Востока и Хабаровского процесса, власти страны вновь делают ставку на силовой фактор в международных отношениях», – отмечает полпред президента в ДФО.
Министр обороны Белоусов в конце своей статьи напоминает, что в 1945 г. победа была обеспечена единством и сплоченностью народа, мужеством и героизмом его защитников. «Так будет и сейчас, ведь история нашего Отечества учит, что, пока мы едины, мы непобедимы», – заключил он.