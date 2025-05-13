Парад в честь 80-летия Победы собрал рекордную за пять лет телеаудиторию

В параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2025 г. приняло участие более 11 500 военнослужащих (год назад – 9000), из них 1500 – участники спецоперации на Украине. Также в рамках мероприятия по Красной площади проехало 183 единицы боевой техники (в 2024 г. – 75), а завершился парад пролетом над Москвой пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». В своей речи президент России Владимир Путин сказал, что жители страны отмечают 9 Мая как самый главный праздник. Кроме того, он подчеркнул, что Россия никогда не согласится с искажением событий Второй мировой войны, «с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей».