Путин распорядился создать рабочую группу по вопросам воспитания детей
Президент Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Целью создания группы в документе обозначено обеспечение взаимодействия органов власти и образовательных учреждений при разработке инструментов реализации госполитики в сфере воспитания детей и молодежи. Кроме того, участники группы будут готовить предложения Путину, анализировать перспективные программы, а также определять меры для создания единого воспитательного пространства во всех образовательных организациях.
Межведомственную группу возглавит первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также в нее вошли представители профильных министерств и ведомств, губернаторы, депутаты, руководители крупных СМИ и др. Всего в составе около 40 человек.
Путин предложил создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в конце марта на заседании наблюдательного совета «Движения первых», сообщал ТАСС. Предполагалось, что такая группа будет заниматься объединением и координацией всех, «кто вовлечен в процесс воспитания детей».