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Путин распорядился создать рабочую группу по вопросам воспитания детей

Ведомости

Президент Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Целью создания группы в документе обозначено обеспечение взаимодействия органов власти и образовательных учреждений при разработке инструментов реализации госполитики в сфере воспитания детей и молодежи. Кроме того, участники группы будут готовить предложения Путину, анализировать перспективные программы, а также определять меры для создания единого воспитательного пространства во всех образовательных организациях.

Межведомственную группу возглавит первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также в нее вошли представители профильных министерств и ведомств, губернаторы, депутаты, руководители крупных СМИ и др. Всего в составе около 40 человек.

Путин предложил создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в конце марта на заседании наблюдательного совета «Движения первых», сообщал ТАСС. Предполагалось, что такая группа будет заниматься объединением и координацией всех, «кто вовлечен в процесс воспитания детей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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