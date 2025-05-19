Путин распорядился создать рабочую группу по вопросам воспитания детей

Целью создания группы в документе обозначено обеспечение взаимодействия органов власти и образовательных учреждений при разработке инструментов реализации госполитики в сфере воспитания детей и молодежи. Кроме того, участники группы будут готовить предложения Путину, анализировать перспективные программы, а также определять меры для создания единого воспитательного пространства во всех образовательных организациях.