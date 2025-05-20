Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 100 позиций
Великобритания расширила антироссийский список санкций, включив в него 82 физических и юридических лица, а также 18 судов. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.
Против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг, говорится в документе. Страна включила в список, в частности, Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ), Агентство по страхованию вкладов (АСВ), «ВТБ специализированный депозитарий», а также «МТ-Системс», «Атома», «Иннополис» и др.
24 февраля Лондон включил в санкционный список авиакомпанию S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь») и генерального директора телеканала «Царьград» Наталью Тюрину. Среди компаний, попавших под ограничения, указаны автомобильная группа «Авилон», компания «Грант-трейд» (санкции введены также против руководителя компании Марата Мустафьева), группа компаний «Русская энергия», «Сибантрацит», НПП «Салют», «Стройсервис».
Под ограничения также попали сооснователь авиакомпании S7 Владислав Филев, сенатор Арсен Каноков, депутат Госдумы Вадим Булавинов, бизнесмены Роман и Глеб Троценко, статс-секретарь – заместитель главы МЧС Денис Попов, банкир Игорь Ким, гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, руководитель «ЭР – телеком холдинга» Андрей Кузяев и др.
Всего, по сообщению МИДа королевства, в санкционный список было добавлено 67 юридических и физических лиц, а также 40 судов.