Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 100 позиций

Против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг, говорится в документе. Страна включила в список, в частности, Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ), Агентство по страхованию вкладов (АСВ), «ВТБ специализированный депозитарий», а также «МТ-Системс», «Атома», «Иннополис» и др.