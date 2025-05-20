Медведев: на Украине сейчас никто не уполномочен для заключения мирного договора
Сейчас на Украине нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что Россия предложит украинской стороне работать над меморандумом относительно будущего мирного договора. Дипломат подчеркнула, что основой движения к разрешению конфликта на Украине должно стать понимание невозможности достичь цели без устранения первопричин.
19 мая президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам беседы российский лидер заявил о готовности Москвы к мирному урегулированию украинского кризиса и подчеркнул необходимость определения наиболее эффективных путей для достижения мира. Он сообщил, что Москва предложит украинской стороне начать работу над меморандумом, который станет основой для будущего мирного договора. Предстоит согласовать принципы урегулирования и сроки возможного соглашения. Российский лидер также допустил возможность временного перемирия как одного из этапов процесса.