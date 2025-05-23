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ВЦИОМ: Путину доверяют 80,2% россиян

Одобряют политику президента 77,7% опрошенных
Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,2% опрошенных россиян. На прошлой неделе уровень был выше на 0,1 п. п., следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

77,7% одобряют работу Путина на посту президента, что ниже на 0,1 п. п. по данным прошлой недели. Уровень недоверия упал на 0,2 п. п. до 13,6% населения страны. Процент недоверия Путину среди всех политиков, чьи фамилии фигурировали в листе опроса, сохраняется на самом низком уровне.

Показатель одобрения деятельности правительства, по данным ВЦИОМа, составил 53% – на 0,3 п. п. выше, чем на прошлой неделе. У самого премьер-министра РФ Михаила Мишустина уровень положительной оценки равен 53,7% – больше на 0,2 п. п.

Процент респондентов, которые ответили «доверяю» на вопрос об отношении к конкретным политикам, составил:

  • Михаилу Мишустину – 62,7% (+0,4 п. п. за неделю);

  • Геннадию Зюганову – 33,1% (-1,4 п. п.);

  • Сергею Миронову – 29,8% (+0,1 п. п.);

  • Леониду Слуцкому – 21,3 (-0,4 п. п.);

  • Алексею Нечаеву – 10,9% (+1,3 п. п.).

Уровень поддержки политических партий изучался с помощью вопроса: «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?» Ответы россиян были следующими:

  • «Единая Россия» – 35% (-1,8 п. п. за неделю);

  • ЛДПР – 10,8% (+0,4 п. п.);

  • КПРФ – 10,5 (-0,4 п. п.)

  • «Новые люди» – 6,7% (+0,3 п. п.)

  • «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 4,1% (+0,1 п. п.)

  • Непарламентские партии – 10,1%.

Кроме того, 12% опрошенных заявили, что не стали бы участвовать в выборах в Госдуму, а 10% затруднились дать ответ.

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 12 по 18 мая. В опросе принимали участие ежедневно 1600 россиян старше 18 лет. Метод исследования – телефонное интервью со случайной выборкой мобильных номеров. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%, утверждает ВЦИОМ.

Проект «ВЦИОМ-Спутник» запущен в 2017 г. Как написано на сайте центра, он стал первым ежедневным всероссийским телефонным опросом, репрезентирующим взрослое население России по основным социально-демографическим параметрам. Ежедневно сотрудники ВЦИОМа опрашивают 1600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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