ВЦИОМ: Путину доверяют 80,2% россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 80,2% россиянОдобряют политику президента 77,7% опрошенных
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,2% опрошенных россиян. На прошлой неделе уровень был выше на 0,1 п. п., следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
77,7% одобряют работу Путина на посту президента, что ниже на 0,1 п. п. по данным прошлой недели. Уровень недоверия упал на 0,2 п. п. до 13,6% населения страны. Процент недоверия Путину среди всех политиков, чьи фамилии фигурировали в листе опроса, сохраняется на самом низком уровне.
Показатель одобрения деятельности правительства, по данным ВЦИОМа, составил 53% – на 0,3 п. п. выше, чем на прошлой неделе. У самого премьер-министра РФ Михаила Мишустина уровень положительной оценки равен 53,7% – больше на 0,2 п. п.
Процент респондентов, которые ответили «доверяю» на вопрос об отношении к конкретным политикам, составил:
Михаилу Мишустину – 62,7% (+0,4 п. п. за неделю);
Геннадию Зюганову – 33,1% (-1,4 п. п.);
Сергею Миронову – 29,8% (+0,1 п. п.);
Леониду Слуцкому – 21,3 (-0,4 п. п.);
Алексею Нечаеву – 10,9% (+1,3 п. п.).
Уровень поддержки политических партий изучался с помощью вопроса: «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?» Ответы россиян были следующими:
«Единая Россия» – 35% (-1,8 п. п. за неделю);
ЛДПР – 10,8% (+0,4 п. п.);
КПРФ – 10,5 (-0,4 п. п.)
«Новые люди» – 6,7% (+0,3 п. п.)
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 4,1% (+0,1 п. п.)
Непарламентские партии – 10,1%.
Кроме того, 12% опрошенных заявили, что не стали бы участвовать в выборах в Госдуму, а 10% затруднились дать ответ.
Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 12 по 18 мая. В опросе принимали участие ежедневно 1600 россиян старше 18 лет. Метод исследования – телефонное интервью со случайной выборкой мобильных номеров. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%, утверждает ВЦИОМ.
Проект «ВЦИОМ-Спутник» запущен в 2017 г. Как написано на сайте центра, он стал первым ежедневным всероссийским телефонным опросом, репрезентирующим взрослое население России по основным социально-демографическим параметрам. Ежедневно сотрудники ВЦИОМа опрашивают 1600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ.