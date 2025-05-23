ВЦИОМ: Путину доверяют 80,2% россиян

77,7% одобряют работу Путина на посту президента, что ниже на 0,1 п. п. по данным прошлой недели. Уровень недоверия упал на 0,2 п. п. до 13,6% населения страны. Процент недоверия Путину среди всех политиков, чьи фамилии фигурировали в листе опроса, сохраняется на самом низком уровне.