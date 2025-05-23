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Гарвард оспорил в суде запрет властей США на прием иностранных студентов

Ведомости

Гарвардский университет обратился в суд с иском против администрации президента США Дональда Трампа, оспаривая запрет на прием и обучение иностранных студентов. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В иске университет утверждает, что действия администрации нарушают первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова, печати и собраний. Также отмечается, что решение правительства окажет «немедленные и разрушительные последствия для Гарварда и более чем 7000 владельцев виз». В документе поясняется, что одним росчерком пера правительство попыталось стереть с лица земли четверть студентов университета.

«Без иностранных студентов Гарвард – это не Гарвард», – говорится в заявлении.

22 мая администрация Трампа аннулировала аккредитацию Гарварда по программе обмена, указ подписала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Министерство утверждает, что руководство университета создало небезопасную атмосферу в кампусе, игнорируя многочисленные запросы ведомства.

В письме Ноэм также сообщила, что, если Гарвард хочет вернуть аккредитацию до начала нового учебного года, он должен предоставить всю запрошенную информацию в течение 72 часов.

Аннулирование аккредитации лишает Гарвард права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году. Уже зачисленные в рамках программы должны будут перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой статус.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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