Гарвард оспорил в суде запрет властей США на прием иностранных студентов

В иске университет утверждает, что действия администрации нарушают первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова, печати и собраний. Также отмечается, что решение правительства окажет «немедленные и разрушительные последствия для Гарварда и более чем 7000 владельцев виз». В документе поясняется, что одним росчерком пера правительство попыталось стереть с лица земли четверть студентов университета.