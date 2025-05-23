Гарвард оспорил в суде запрет властей США на прием иностранных студентов
Гарвардский университет обратился в суд с иском против администрации президента США Дональда Трампа, оспаривая запрет на прием и обучение иностранных студентов. Об этом сообщает Associated Press (AP).
В иске университет утверждает, что действия администрации нарушают первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова, печати и собраний. Также отмечается, что решение правительства окажет «немедленные и разрушительные последствия для Гарварда и более чем 7000 владельцев виз». В документе поясняется, что одним росчерком пера правительство попыталось стереть с лица земли четверть студентов университета.
«Без иностранных студентов Гарвард – это не Гарвард», – говорится в заявлении.
22 мая администрация Трампа аннулировала аккредитацию Гарварда по программе обмена, указ подписала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Министерство утверждает, что руководство университета создало небезопасную атмосферу в кампусе, игнорируя многочисленные запросы ведомства.
В письме Ноэм также сообщила, что, если Гарвард хочет вернуть аккредитацию до начала нового учебного года, он должен предоставить всю запрошенную информацию в течение 72 часов.
Аннулирование аккредитации лишает Гарвард права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году. Уже зачисленные в рамках программы должны будут перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой статус.