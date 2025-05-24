СМИ: похищенную в Ираке россиянку освободят через 7-10 дней
Гражданку России и Израиля Елизавету Цуркову могут освободить через 7- 10 дней в рамках сделки, по которой будут отпущены на свободу обвиняемые в нападениях на американские объекты в Ираке, сообщает телеканал Al Rabiaa со ссылкой на свои источники.
По их данным, договоренности предусматривают освобождение одного иранского заключенного в Ираке и еще шестерых человек. Ожидается, что обмен произойдет «не позднее чем через неделю или 10 дней».
Переговоры об освобождении Цурковой, которые были «очень долгими и кропотливыми», достигли своей завершающей стадии, пишет также «Аш-Шарк Аль-Аусат». При этом представитель пресс-службы советника по национальной безопасности Ирака опроверг информацию о сделке.
Цуркова была похищена в марте 2023 г. в одном из торговых районов Багдада, где расположены штаб-квартиры влиятельных шиитских партий, проиранских группировок и офисы службы безопасности Ирака. Правительство Израиля сообщало, что она поехала в Ирак по собственной инициативе для защиты докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета США. Ответственность за похищение не взяла на себя ни одна вооруженная группировка, но, как пишет издание, американские и израильские СМИ обвиняют в этом группировку «Катаиб Хезболла», которая ранее была причастна к похищениям и убийствам иностранцев в Ираке.