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СМИ: похищенную в Ираке россиянку освободят через 7-10 дней

Ведомости

Гражданку России и Израиля Елизавету Цуркову могут освободить через 7- 10 дней в рамках сделки, по которой будут отпущены на свободу обвиняемые в нападениях на американские объекты в Ираке, сообщает телеканал Al Rabiaa со ссылкой на свои источники.

По их данным, договоренности предусматривают освобождение одного иранского заключенного в Ираке и еще шестерых человек. Ожидается, что обмен произойдет «не позднее чем через неделю или 10 дней».

Переговоры об освобождении Цурковой, которые были «очень долгими и кропотливыми», достигли своей завершающей стадии, пишет также «Аш-Шарк Аль-Аусат». При этом представитель пресс-службы советника по национальной безопасности Ирака опроверг информацию о сделке.

Цуркова была похищена в марте 2023 г. в одном из торговых районов Багдада, где расположены штаб-квартиры влиятельных шиитских партий, проиранских группировок и офисы службы безопасности Ирака. Правительство Израиля сообщало, что она поехала в Ирак по собственной инициативе для защиты докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета США. Ответственность за похищение не взяла на себя ни одна вооруженная группировка, но, как пишет издание, американские и израильские СМИ обвиняют в этом группировку «Катаиб Хезболла», которая ранее была причастна к похищениям и убийствам иностранцев в Ираке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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