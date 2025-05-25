Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения российского флага в Грузии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с осквернением флага России грузинским певцом Эркеле Гецадзе во время концерта на музыкальном фестивале и возбудить уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Следственный комитет намерен привлечь виновного к установленной законом ответственности.
25 мая в социальных сетях появились видео, на которых Гецадзе в ходе выступления на фестивале Tbilisi Open Air бросил на сцену российский флаг. Затем он поднял его, убрал в пакет и имитировал мочеиспускание на него. Сам музыкант сделал репост видеозаписи на страницу в Instagram
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что российские правоохранительные органы дадут соответствующую оценку произошедшему. Дипломат подчеркнула, что флаг останется флагом, что бы с ним ни вытворяли. По ее словам, достойные потомки царицы Тамары, которые достигли в своей профессии настоящих высот, «в отличие от не стоящего внимания дна», с грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором.
По данным стриминговой площадки Spotify, за месяц треки Гецадзе прослушали 2100 пользователей. Его песни также доступны для прослушивания на «Яндекс.Музыке».