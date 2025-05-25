Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения российского флага в Грузии

25 мая в социальных сетях появились видео, на которых Гецадзе в ходе выступления на фестивале Tbilisi Open Air бросил на сцену российский флаг. Затем он поднял его, убрал в пакет и имитировал мочеиспускание на него. Сам музыкант сделал репост видеозаписи на страницу в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ ).