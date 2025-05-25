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Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения российского флага в Грузии

Ведомости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с осквернением флага России грузинским певцом Эркеле Гецадзе во время концерта на музыкальном фестивале и возбудить уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет намерен привлечь виновного к установленной законом ответственности.

25 мая в социальных сетях появились видео, на которых Гецадзе в ходе выступления на фестивале Tbilisi Open Air бросил на сцену российский флаг. Затем он поднял его, убрал в пакет и имитировал мочеиспускание на него. Сам музыкант сделал репост видеозаписи на страницу в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что российские правоохранительные органы дадут соответствующую оценку произошедшему. Дипломат подчеркнула, что флаг останется флагом, что бы с ним ни вытворяли. По ее словам, достойные потомки царицы Тамары, которые достигли в своей профессии настоящих высот, «в отличие от не стоящего внимания дна», с грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором.

По данным стриминговой площадки Spotify, за месяц треки Гецадзе прослушали 2100 пользователей. Его песни также доступны для прослушивания на «Яндекс.Музыке».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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