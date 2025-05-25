Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву дрона

25 мая на подлете к столице были сбиты пять беспилотников, писал ранее Собянин. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. На фоне попытки атаки в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры были сняты в 18:05 мск.