Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву дрона
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку летевшего на Москву вражеского беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, добавил он.
25 мая на подлете к столице были сбиты пять беспилотников, писал ранее Собянин. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. На фоне попытки атаки в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры были сняты в 18:05 мск.
После очередной атаки со стороны Украины ограничения вновь ввели в этих же аэропортах, они действуют с 20:25 мск, сообщили в Росавиации.