Собянин заявил о перехвате еще двух летевших на Москву беспилотников

В течение дня мэр Москвы уже неоднократно сообщал об уничтожении летевших на Москву дронов, на этом фоне Росавиация был вынуждена ввести ограничения на работу ряда аэропортов Московского региона. В целом, как сообщали в Минобороны России, в течение дня 25 мая с 13.00 до 20.00 мск в пяти российских регионах был сбит 51 украинский беспилотник самолетного типа.