Собянин заявил о перехвате еще двух летевших на Москву беспилотников
Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили еще два беспилотных летательных аппарата, при помощи которых противник планировал атаковать объекты на территории Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем Telegram-канале, не приведя дополнительных подробностей.
В течение дня мэр Москвы уже неоднократно сообщал об уничтожении летевших на Москву дронов, на этом фоне Росавиация был вынуждена ввести ограничения на работу ряда аэропортов Московского региона. В целом, как сообщали в Минобороны России, в течение дня 25 мая с 13.00 до 20.00 мск в пяти российских регионах был сбит 51 украинский беспилотник самолетного типа.
Украина в последние дни кратно нарастила попытки нанести удары по территории России при помощи беспилотников, в том числе за пределами зоны проведения специальной военной операции. В ответ на действия Киева Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли высокоточный удар по военно-промышленному предприятию Украины, на котором производятся ракетное оружие и беспилотники.