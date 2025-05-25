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Собянин заявил о перехвате еще двух летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили еще два беспилотных летательных аппарата, при помощи которых противник планировал атаковать объекты на территории Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем Telegram-канале, не приведя дополнительных подробностей.

В течение дня мэр Москвы уже неоднократно сообщал об уничтожении летевших на Москву дронов, на этом фоне Росавиация был вынуждена ввести ограничения на работу ряда аэропортов Московского региона. В целом, как сообщали в Минобороны России, в течение дня 25 мая с 13.00 до 20.00 мск в пяти российских регионах был сбит 51 украинский беспилотник самолетного типа.

Украина в последние дни кратно нарастила попытки нанести удары по территории России при помощи беспилотников, в том числе за пределами зоны проведения специальной военной операции. В ответ на действия Киева Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли высокоточный удар по военно-промышленному предприятию Украины, на котором производятся ракетное оружие и беспилотники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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