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Туск: Польша намерена заработать на восстановлении Украины

Ведомости

Варшава планирует заработать на проектах восстановления Украины. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на пресс-конференции по развитию одного из крупнейших в Европе контейнерных терминалов в Славкуве.

«Нет ничего плохого в том, что мы хотим заработать большие деньги для Польши, восстанавливая Украину. Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать», – сказал он (цитата по TVP Info).

По его словам, для этого нужен специальный терминал, который и развивают в польском Славкуве.

О намерении заработать на восстановлении Украины Туск говорил еще в середине апреля. Тогда он также заявлял об этом в контексте строительства перевалочного терминала. По его словам, эпоха «наивной глобализации» закончилась и «настало время перестроить национальную экономику».

В феврале Всемирный банк представил совместный отчет с правительством Украины, Еврокомиссией (ЕК) и ООН, согласно которому Украине потребуется $524 млрд на восстановление в течение следующих 10 лет. Наиболее пострадавшими секторами в отчете названы жилье, транспорт, энергетика, торговля и промышленность, а также образование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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