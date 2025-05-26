Туск: Польша намерена заработать на восстановлении Украины
Варшава планирует заработать на проектах восстановления Украины. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на пресс-конференции по развитию одного из крупнейших в Европе контейнерных терминалов в Славкуве.
«Нет ничего плохого в том, что мы хотим заработать большие деньги для Польши, восстанавливая Украину. Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать», – сказал он (цитата по TVP Info).
По его словам, для этого нужен специальный терминал, который и развивают в польском Славкуве.
О намерении заработать на восстановлении Украины Туск говорил еще в середине апреля. Тогда он также заявлял об этом в контексте строительства перевалочного терминала. По его словам, эпоха «наивной глобализации» закончилась и «настало время перестроить национальную экономику».
В феврале Всемирный банк представил совместный отчет с правительством Украины, Еврокомиссией (ЕК) и ООН, согласно которому Украине потребуется $524 млрд на восстановление в течение следующих 10 лет. Наиболее пострадавшими секторами в отчете названы жилье, транспорт, энергетика, торговля и промышленность, а также образование.